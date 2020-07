Gattuso confida ancora nel turnover: 5 cambi per la sfida con l'Atalanta

L'Atalanta è una vera e propria macchina da gol e il suo ruolino in casa è eccezionale: 22 punti in 9 partite. Servirà una prestazione ad alta intensità agli azzurri, per questo Rino Gattuso è pronto ad affidarsi nuovamente al turnover. Per cui, stando a quanto raccontato dal Corriere del Mezzogiorno, dovrebbero essere ben cinque i cambi di formazione: torneranno titolari Ospina, Di Lorenzo, Demme, Zielinski e Politano.