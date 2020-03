Gattuso ha già deciso: scelta la formazione contro il Barcellona

Gattuso aveva già scelto la formazione contro l'Inter, gara poi rinviata, ed è la stessa che sceglierà anche per sfidare il Barcellona al Camp Nou. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il modulo sarà il classico 4-1-4-1 con Demme play, Fabian e Zielinski interni, Callejon e Insigne esterni, Mertens unica punta. Tutto confermato anche in difesa con Maksimovic accanto a Manolas, ovviamente in attesa di capire quando potrà rientrare Koulibaly.