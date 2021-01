Gattuso ha mosso una critica ai suoi: pesano le assenze di Mertens e Osimhen

Quattro gol al Cagliari e una valanga di tiri. Dal punto di vista offensivo il Napoli ha prodotto davvero tanto nella trasferta alla Sardegna Arena, ma Rino Gattuso ha mosso una critica legata al mancato cinismo della squadra. Come scrive La Repubblica, sono servite due magie di Piotr Zielinski per mettere al tappeto il Cagliari e compensare gli errori di mira della squadra. Tanti tiri prima di arrivare a segnare per il Napoli e su questo pesano - si legge - pesano le assenze di Dries Mertens e Victor Osimhen.