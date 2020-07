Gazzetta - Boga, valutazione altissima del Sassuolo: Napoli pensa prima a tre cessioni

Il Napoli resta fisso sulle tracce di Jeremie Boga, in attesa di conoscere le reali intenzioni del Sassuolo sull'esterno d'attacco. A parlare della questione è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

“Da Sassuolo parlano di oltre 40 milioni come valore del cartellino. Una cifra ritenuta troppo alta dal Napoli, che non ha fretta. Perché oltre a Milik in lista di partenza ci cono anche Allan, Koulibaly e altri giocatori. E forse, se e quando queste operazioni in uscita andranno in porto, certe valutazioni finiranno per scendere”.