Prima pagina Gazzetta celebra Thuram: "Vede solo Inter"

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“Vedo solo Inter”. Così apre oggi La Gazzetta dello Sport, celebrando un Marcus Thuram, trascinatore nella corsa Scudetto

“Vedo solo Inter”. Così apre oggi La Gazzetta dello Sport, celebrando un Marcus Thuram, trascinatore nella corsa Scudetto. Il francese è l’uomo copertina del finale di stagione nerazzurro: gol, leadership e una fame che sembra non conoscere limiti. L’obiettivo è chiaro: provare a prendersi tutto, campionato e Coppa Italia. E sul futuro non sembrano esserci ombre: Thuram vuole ancora l’Inter, perché si sente pienamente dentro il progetto nerazzurro.

Buone notizie anche per il AC Milan: “Modric c’è”. Il croato accelera i tempi dopo la frattura allo zigomo e punta a tornare già tra i convocati contro il Genoa. L’idea è quella di rivederlo inizialmente in panchina, prima del rientro effettivo in campo alla penultima giornata contro il Cagliari.