Gazzetta celebra Thuram: "Vede solo Inter"
“Vedo solo Inter”. Così apre oggi La Gazzetta dello Sport, celebrando un Marcus Thuram, trascinatore nella corsa Scudetto. Il francese è l’uomo copertina del finale di stagione nerazzurro: gol, leadership e una fame che sembra non conoscere limiti. L’obiettivo è chiaro: provare a prendersi tutto, campionato e Coppa Italia. E sul futuro non sembrano esserci ombre: Thuram vuole ancora l’Inter, perché si sente pienamente dentro il progetto nerazzurro.
Buone notizie anche per il AC Milan: “Modric c’è”. Il croato accelera i tempi dopo la frattura allo zigomo e punta a tornare già tra i convocati contro il Genoa. L’idea è quella di rivederlo inizialmente in panchina, prima del rientro effettivo in campo alla penultima giornata contro il Cagliari.
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