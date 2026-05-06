Il Maradona non molla mai gli azzurri: questa la media spettatori

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Il Napoli chiama, la città risponde.

Il Napoli chiama, la città risponde. Il conto alla rovescia per la sfida di lunedì sera contro il Bologna è già partito e il Stadio Diego Armando Maradona si prepara ancora una volta a vestirsi d’azzurro per accompagnare la squadra verso il traguardo della qualificazione aritmetica in Champions League.

Come sottolinea il quotidiano Corriere dello Sport, “è una partita dal peso specifico importante in chiave classifica, ma anche la penultima occasione per seguire da vicino il Napoli prima del sipario con l’Udinese”. Un appuntamento che vale tanto, dentro e fuori dal campo.

L’entusiasmo attorno alla squadra resta altissimo. Mancano appena centottanta minuti alla chiusura della stagione e l’obiettivo del club è terminare nel migliore dei modi anche sotto il profilo delle presenze allo stadio. Sempre il Corriere dello Sport evidenzia come “ad oggi la media è di 46mila spettatori a partita”, dato che conferma ancora una volta il legame fortissimo tra il Napoli e il suo pubblico.