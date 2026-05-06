Prima pagina Conte-Lukaku, Corriere dello Sport: "La tregua"

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“Muha, il dispetto”. Titola così oggi in apertura il Corriere dello Sport, raccontando il nuovo intreccio di mercato attorno a Muharemovic. Sul centrale si è acceso un vero duello tra FC Internazionale Milano e Juventus FC, con il club bianconero pronto a inserirsi a sorpresa nella trattativa.

Spazio anche al Napoli, "tregua tra Conte e Lukaku" si legge in prima. Big Rom è tornato a Castel Volturno: ha incontrato l’allenatore e i compagni. Si allenerà ancora a parte.