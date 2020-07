Gazzetta - Decreto crescita in soccorso di ADL su ingaggio Osimhen: questo il costo lordo del quinquennale

Il decreto crescita del 2018 permetterà al Napoli di risparmiare sull’ingaggio di Victor Osimhen. Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come il contratto del nigeriano durerà 5 anni e partirà da una cifra di 3,5 milioni netti al primo anno, arrivando poi a 4 per l’ultimo anno più bonus legati ad obiettivi personali e di squadra. La rosea sottolinea che in virtù del decreto crescita si tratterà per il Napoli di un costo lordo inferiore ai 30 milioni di euro in 5 anni.