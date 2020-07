Gazzetta ed il progetto di ADL: "Produzione e distribuzione autonoma dei contenuti della Serie A"

Aurelio De Laurentiis pronto a presentare il suo progetto per una Serie A che diventi in maniera autonoma distributrice dei propri contenuti. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che racconta del pranzo fissato per oggi all'Hotel Ritz di Roma su invito dello stesso De Laurentiis al quale parteciperanno molti club di Serie A: "È l’occasione, per De Laurentiis, di illustrare il proprio progetto di produzione e distribuzione dei contenuti del massimo campionato. Un business che il numero uno del Napoli vorrebbe realizzare in autonomia, senza l’ingresso dei fondi di private equity. Un’innovazione che invece la Lega sponsorizza: entro venerdì i sei fondi interessati dovranno presentare le proposte vincolanti".