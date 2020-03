Gazzetta elogia ADL: "Stanno arrivando plusvalenze reali e non fittizie come per altri club"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha elogiato De Laurentiis e il suo modo di gestire il Napoli. Nel focus sullo stato del club azzurro, il quotidiano ha aggiunto una cosa importante: "La maggior parte dei giocatori più ambiti sul mercato sono blindati a livello contrattuale e comunque con i costi di cartellino già ammortizzati negli anni. È il caso del brasiliano Allan, del senegalese Koulibaly e del polacco Milik, seppur quest’ultimo con scadenza contratto più breve, 2021. Significa che al di là della valutazione effettiva di mercato (difficilmente per Koulibaly e anche altre stelle si supereranno i 100 milioni, cifre offerte in passato), tutto quello che arriverà da quelle vendite costituirà una plusvalenza reale a bilancio. Non certo fittizia come certi scambi di altre società, da tempo messe sotto la lente di ingrandimento dagli organi di controllo".