Gazzetta esalta il Napoli: "Ormai opera sul mercato come un club del Nord"

vedi letture

"Il mercato che si è concluso ieri assieme all’estate ha cristallizzato una posizione dominante, quella del Napoli che, come la signora Luisa in un vecchio spot, arriva presto, finisce presto e non si fa prendere dal panico di fronte agli imprevisti (leggi l’infortunio di Lukaku e la risposta con Hojlund)". Elogio de La Gazzetta dello Sport al mercato degli azzurri concluso con nove colpi, da Kdb a Hojlund.

"I campioni d’Italia, non a caso l’unica big che prosegue il ciclo con lo stesso allenatore che aveva iniziato la scorsa stagione, hanno mostrato di avere le idee chiare sin da subito, hanno centrato tutti gli obiettivi (a parte Ndoye) e agito in maniera chirurgica. Stabilità e programmazione: sono sempre state le caratteristiche degli squadroni del Nord, a conferma che la Razza padrona adesso si è trasferita al Sud, un cambio di scenario non banale. Va detto che De Laurentiis ha potuto spendere, sfondando anche una cifra importante sul monte ingaggi, anche grazie ai conti in ordine e all’onda lunga delle passate cessioni di Kvara e Osimhen", si legge.