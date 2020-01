Gazzetta - Gattuso lavora sulle macerie di un Napoli lacerato dallo scontro suicida patron-squadra

Gattuso è arrivato nuovamente a fine impero, come lo era il Milan che ha allenato. Questo il parallelismo creato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico sia arrivato in un Napoli lacerato dallo scontro suicida tra presidente e spogliatoio e che ha subito provato a rimettere in sesto la situazione. "Un Napoli da rifondare - si legge sul quotidiano - dopo anni gloriosi. Rino sta cercando di portare regole, lavoro ed empatia tra le macerie di un ammutinamento. Cerca il miracolo che gli riuscì al Milan, perché arrivare a un punto dalla Champions la stagione scorsa, fu tale".