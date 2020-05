Gazzetta - Gattuso si muove in prima persona: pressing su tre azzurri per il rinnovo

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Rino Gattuso è sempre più al centro del progetto Napoli con i tifosi che ogni giorno di più si sono stretti intorno al proprio allenatore. Ringhio tra l'altro sta lavorando sotto traccia e dallo spogliatoio per provare a convincere alcuni giocatori a non abbandonare la nave nel corso dell'estate, cercando di rendere il gruppo più forte che mai come ha imparato nelle esperienze in campo con Milan e Nazionale.

SI MUOVE RINO - Il tecnico azzurro parla molto con Zielinski, a un passo dal rinnovo, ma anche con Milik che sta pensando di restare proprio grazie al suo intervento, e anche con Mertens, che nonostante il contratto in scadenza a giugno, non ha ancora firmato con nessuno perché indeciso. Solo le prossime settimane ci diranno se Gattuso sarà riuscito anche in questo compito, intanto ha convinto la piazza e il club, primo obiettivo per ripartire con la massima fiducia.