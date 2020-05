Gazzetta - Idea Serie A al Sud per motivi di sicurezza: il San Paolo e altri due stadi coinvolti

Il contagio diminuisce ma al nord la situazione resta preoccupante, soprattutto in determinate regioni, come la Lombardia. Per questo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport avanza l'ipotesi di un torneo da riprendere giocando solo al Sud. Già individuate le città: Palermo, Bari e ovviamente Napoli, con tre stadi pronti a ospitare le restanti partite. Al momento si tratta semplicemente di un'idea ma non è la prima volta che si parla di Serie A al Sud. Un modo per evitare nuovi contagi garantendo la sicurezza della salute di chi vive il mondo del calcio. Di questo ha già parlato anche De Magistris.