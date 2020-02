Gazzetta - Koulibaly ha speso 4 mln per la casa a Parigi, ma non è detto finisca al Psg

Kalidou Koulibaly compra casa a Pariogi, notizia riporta dal quotidiano francese Le Parisien. Kalidou Koulibaly ha acquistato un doppio prestigioso appartamento nel 15° arrondissement, con una terrazza sul tetto e vista mozzafiato sulla Torre Eiffel per la cifra di 4 milioni di euro.

A commentare la notizia è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come il Psg sia interessato al senegalese, ma per portare a Parigi il senegalese non sarà facile per la valutazione che ne dà De Laurentiis (100 milioni) e l’interessamento del Manchester United, del Bayern Monaco e anche dell’Everton di Carlo Ancelotti.