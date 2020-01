Gazzetta - Oltre le apparenze continua la guerra sotterranea tra calciatori e club: si teme la causa civile

Dunque al di là delle apparenze natalizie, continua la guerra sotterranea tra i calciatori del Napoli ed il club per la guerra legale avviatasi dopo l'ammutinamento della notte del 5 novembre. Lo racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come ci sia la tensione dei giocatori per una successiva causa civile sui diritti di immagine, dove in ballo ci sarebbe molto di più, economicamente: parliamo di circa il trenta per cento dell’intero ingaggio annuale di ogni tesserato. In più ci sono anche le ripercussioni sul mercato.

Perché, per esempio, nel gruppo dei “ricusatori”, ovvero dei 6 calciatori che hanno ricusato l'arbitro proposto dal Napoli (Insigne, Lozano, Manolas, Mertens, Milik e Zielinski) ci sono i giocatori di “area Raiola”. Il quotidiao spiega come sarà complicato un domani imbastire nuove trattative con un agente così potente a livello internazionale. Per non parlare dei danni concreti sulla serenità di uno spogliatoio e basta guardare la classifica del Napoli per capire, anche se questo non deve essere un alibi per nessuno.