Gazzetta punzecchia Conte: "Suo Napoli non regge 90' e poteva fare prima i cambi"

Antonio Conte vince con il suo Napoli 2-1 contro la Fiorentina e torna a -1 dall'Inter. Per La Gazzetta dello Sport è da 6,5: "La sua squadra non regge ancora 90 minuti, ma il primo tempo è esaltante grazie anche alle sue variazioni tattiche. Poteva fare un paio di cambi prima". Stesso voto per Tuttosport: "Il Napoli risponde all'Inter con una vera e propria prova di forza che il risultato finale non racconta alla perfezione". Addirittura da 7 invece il tecnico per il Corriere della Sera e il Corriere dello Sport: "È tornato il Napoli guerriero. Primo tempo di dominio totale, secondo in ripartenza e con eccessi di sofferenza condizionata dal difetto di fabbrica: la squadra segna poco e spreca troppo rispetto a ciò che crea".

TuttoNapoli motiva così il 7,5: "Per sessanta minuti il suo Napoli è bello e addirittura sprecone. Torna alla vittoria che gli mancava come l’aria". Infine è da 7 per TMW: "Presentato come un 3-5-2, in realtà come contro l'Inter si assiste a un Napoli che segue un modulo spurio e più vicino a un 4-2-4. La sua squadra raccoglie l'invito di un Maradona sold out aggredendo fin dai primi istanti e proseguendo anche dopo il vantaggio. Nel secondo tempo gli azzurri si prendono il secondo gol ma ne incassano un altro subito dopo: il finale è di tensione, ma neanche troppo sofferto sul piano delle occasioni. Torna a riassaporare il successo e si candida con rinnovata forza alla volata Scudetto".

I voti

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6,5

TuttoNapoli: 7,5