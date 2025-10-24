Gazzetta ricorda: "Dimarco di nuovo titolare. Sogna un altro eurogol al Maradona"

Federico Dimarco un anno fa era stato il grande protagonista nel pari 1-1 con gol su punizione. Lo ricorda anche La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Proprio sulla corsia mancina, Dimarco rientra dopo aver lasciato il posto a Carlos Augusto in Champions, secondo la solita alternanza decisa da Chivu (alle spalle del collega olandese, Luis Henrique non dà la stessa affidabilità). Da parte sua, però, Federico aggiunge potenza offensiva: dati alla mano, è il giocatore che in A ha generato più "grandi occasioni", 22. Mette dietro l'immaginifico Nico Paz, che gioca in altre zolle e si è fermato "solo" a 21".