Lang finalmente protagonista: numeri top col Monza, c'è anche la mano di Allegri

Noa Lang tra i protagonisti del 4-1 del Napoli a Monza: quattro occasioni create e un assist. L'olandese può diventare una nuova certezza per Allegri.

La notte di Monza può rappresentare un punto di svolta per Noa Lang. L'olandese, spesso criticato per un rendimento inferiore alle aspettative, è stato uno dei migliori nel 4-1 del Napoli al Brianteo. Come sottolinea Il Roma, Allegri ha continuato a puntare sull'attaccante anche nei momenti più complicati, concedendogli continuità anche grazie all'assenza di Alisson Santos. La risposta è arrivata contro il Monza: 65 tocchi, quattro occasioni create, due recuperi difensivi e quattro dribbling riusciti su sei. A questi numeri si aggiunge l'assist per De Bruyne, mandato a tu per tu con il portiere in occasione del quarto gol azzurro.

Lang cerca continuità: finora un solo gol in campionato

Adesso a Lang manca soprattutto una maggiore incisività sotto porta. Finora ha realizzato una sola rete in campionato, contro il Frosinone, pur essendo andato successivamente vicino al gol in diverse occasioni. La prestazione di Monza può però cambiare la sua stagione, soprattutto se riuscirà a dare continuità alla produzione offensiva mostrata al Brianteo. Il prossimo banco di prova sarà la sfida contro la Juventus allo Stadium, nella quale difficilmente l'olandese dovrebbe restare fuori dall'undici titolare. Allegri ha sempre mostrato grande fiducia nelle sue qualità e adesso può aver trovato un'altra risorsa importante per un Napoli che ha bisogno di certezze e continuità.