Gazzetta - Stop al campionato svaluta i calciatori: prezzo Koulibaly è sceso tantissimo

Lo stop al campionato riduce il prezzo del cartellino di un calciatore, in Serie A tra gli esempi lampanti proposti da La Gazzetta dello Sport c'è quello di Kalidou Koulibaly. Complice una stagione ben al di sotto delle aspettative, il difensore che in estate valeva oltre 100 miloni - De Laurentiis ha rifiutato un'offerta simile - ora, secondo il quotidiano, vale decisamente meno, forse sugli 80 milioni, valutazione scesa anche per propri demeriti con partite poco convincenti, ma anche per questa emergenza che ha fermato il calcio e dunque le trattative. Sempre in Italia, altri calciatori il cui prezzo è sceso sono Tonali e Chiesa.