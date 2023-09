Genoa-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: Lindstrom dal 1'! Una novità in difesa

E' arrivata l'ora del debutto di Jesper Lindstrom dal primo minuto? Sì, secondo La Gazzetta dello Sport. Nelle probabili formazioni del quotidiano c'è il danese al posto di Politano in attacco. In difesa Juan Jesus dovrebbe spuntarla al centro su Natan e Ostigard, sulla fascia prima dall'inizio per Mario Rui.

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Zielinski, Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lindstrom, Osimhen, Kvaratskhelia