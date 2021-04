Ghoulam, ieri visita di controllo positiva: recupero senza fretta in vista del ritiro estivo

"Tutto ok" ha sussurrato a Faouzi Ghoulam il professor Pier Paolo Mariani, che ieri mattina l’ha visitato per verificare le condizioni del ginocchio operato l’8 aprile, racconta quest'oggi il Corriere dello Sport. 32 giorni dopo l'operazione, ieri, in un viaggetto a Roma con il dottor Raffaele Canonico, ha avuto risposte incoraggianti. E stavolta può recuperare senza fretta, come suggerisce il protocollo, con l'appuntamento già fissato per il prossimo luglio in ritiro.