Gigi D'Alessio non può spostare concerto: i suoi fan hanno pagato e lo attendono da un anno

Il Napoli vorrebbe anticipare la festa scudetto ufficiale, ma il 2-3 giugno c'è il concerto di Gigi D'Alessio in Piazza Plebiscito

Il Napoli vorrebbe anticipare la festa scudetto ufficiale, ma il 2-3 giugno c'è il concerto di Gigi D'Alessio in Piazza Plebiscito. Il cantante napoletano ha gli ultimi due in programma - a pagamento e con un grande palco montato - proprio il 2 ed il 3 giugno alle ore 21 e trovare un punto di equilibrio non è semplice, visto che ci sarà un pubblico pagante. Gigi è tifoso del Napoli, ma ovviamente ora non può spostare o cambiare una organizzazione partita da un anno, come scrive La Gazzetta dello Sport.