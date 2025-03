Gilmour è il prototipo del calciatore contiano: ha aspettato il suo turno lavorando duro

"Conte conosceva bene Billy Gilmour, lo aveva scoperto giovanissimo quando allenava il Chelsea e lui, praticamente un ragazzino, sgomitava nel settore giovanile sognando il grande salto". Sul Corriere dello Sport si parla del centrocampista e della sua grande prova contro l'Inter: "Lobo con Billy è stata la brillante mossa di Conte provata e riprovata in allenamento nella settimana di avvicinamento all’Inter. Un’intuizione tattica vincente per rinforzare il palleggio e garantire sostegno ulteriore alla difesa.

Gilmour, 23 anni, pupillo di De Zerbi che lo ha fatto crescere al Brighton parlandogli poi benissimo di Napoli, è il manifesto contiano del giocatore che non pretende ma agisce. Se ne sta in silenzio, corre, lavora, cresce, migliora ogni giorno in allenamento. Aspetta il suo turno senza chiedere e quando tocca a lui, anche a distanza di mesi, risponde sul campo. L’allenatore del Napoli lo ha sempre elogiato (come i compagni in ogni intervista) e ha avuto l’ennesima conferma che aspettava: può contare sempre su di lui".