Gilmour promosso in pagella: "Gioca bene tanti palloni, si redime con gli interessi"

Tra i migliori in campo di Napoli-Inter c'è anche Billy Gilmour, schierato un po' a sorpresa da titolare. Il voto più utilizzato per lui dai quotidiani è il 6,5 come quello del Corriere dello Sport: "Pressa alto Bastoni quando l’Inter imposta e si dedica alla costruzione con Lobotka giocando, e bene, tanti palloni. Anche in verticale. Suo il fallo su Micki che costerà la punizione dell’1-0 dell’Inter". Stesso voto da parte de La Gazzetta dello Sport: "Da un suo fallo la punizione-gol di Dimarco. Si redime con gli interessi. Bel lancio a Lukaku, buona pressione su Calha e discreto palleggio".

Si accoda anche il Corriere della Sera: "Scelto per rendere fluido il palleggi, ed è anche abile nella costruzione. Il fallo su Mkhitaryan, fortuito, è quasi un delitto. Quasi…perché la prestazione è importante". Mezzo voto in meno da parte di Tuttosport: "Insieme a Lukaku e Raspadori è il primo ad andare in pressing sul giro palla dell’Inter, lavoro tanto sfiancante, quanto utile". Infine arriva il 7 de Il Mattino: "Approccio positivo: si muove su due bisettrici, orizzontale e verticale a Lobotka, favorisce lo sviluppo in rapidità della manovra e costringe a tempi di uscita Mhkitaryan che mettono in difficoltà il nerazzurro. Poche sbavature".