Governo, lunedì nuovo DPCM: bar-ristoranti chiusi alle 18, ma le Regioni si oppongono

Bar, ristoranti e locali pubblici chiusi alle 18, serrata per cinema, teatri, palestre e piscine, vietate le feste e i banchetti e spostamenti dei cittadini consentiti fino all’ora di coprifuoco e dopo soltanto per 'comprovate esigenze'. E' questa la bozza del nuovo Dpcm del governo per blindare l’Italia, ma le Regioni - scrive quest'oggi il Corriere della Sera - si oppongono con lo scontro avanti fino a questa notte. La prima stesura, che prevedeva la chiusura dei locali la domenica ed i festivi viene corretta, ma i governatori chiedono di chiudere i ristoranti alle 23 e i bar alle 20 e intanto ottengono il via libera all’apertura nel fine settimana. L’entrata in vigore del provvedimento è prevista per lunedì e la durata è fissata fino al 24 novembre, ma il braccio di ferro rischia di portare a nuovi aggiustamenti e alla mediazione per la chiusura dei locali pubblici alle 20.