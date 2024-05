Gudmundsson, Giuntoli vuole strapparlo al Napoli: la strategia

Secondo quanto scrive Tuttosport ha ribadito l'interesse juventino per l'islandese, autore di 12 gol con la maglia del Genoa fino ad ora

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Potrebbe essere una corsa a due per Albert Gudmundsson, uno dei colpi studiati in vista del mercato estivo dalla dirigenza bianconera. Secondo quanto scrive Tuttosport ha ribadito l'interesse juventino per l'islandese, autore di 12 gol con la maglia del Genoa fino ad ora. Il Grifone però spara alto e chiede 35 milioni di euro per il suo cartellino. La Juve nonostante tutto si vuole portare avanti. Cristiano Giuntoli infatti ha già avviato dei dialoghi tanto con il Genoa quanto con l'entourage del giocatore, mettendo sul tavolo un accordo quadriennale.

I buoni rapporti fra Genoa e Juve poi potrebbero mettere in discesa una trattativa seguita con attenzione dal Napoli, una delle principali avversarie nella Juve nella corsa a Gudmundsson. La Juventus però potrebbe abbassare le pretese rossoblu inserendo delle contropartite come Fabio Miretti ed Enzo Barrenechea, che piacciono da tempo al Genoa. Nella trattativa allargata potrebbe finire anche il giovane Tommaso Barbieri, difensore di proprietà della Juventus che ha vissuto l'ultima stagione in prestito al Pisa.