Guti, regalo per Kvara: in arrivo da Madrid maglia autografata

"Quando ero piccolo il mio calciatore preferito era Guti. Lo guardavo sempre e mi piaceva il suo modo di giocare".

Così parlava nelle scorse settimane Kvaratskhelia sull'ex centrocampista del Real Madrid, che ha voluto fare un regalo all'attaccante georgiano. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Arriverà da Madrid, invece, l'inviato della trasmissione sportiva, El Chiriguito, un cult in Spagna e in tutta Europa: l'obiettivo è consegnare a Kvara un regalo di Guti, ex centrocampista del Real Madrid e soprattutto idolo di Khvicha: la sua maglia blanca numero 14. Un cimelio. Un sogno d'infanzia che il pluridecorato totem del Real ha voluto spedire a Kvaratskhelia dopo aver scoperto il retroscena: da piccolo, per le strade di Tbilisi, sfoggiava una t-shirt bianca con il numero 14 e il nome Guti scritti con il pennarello"