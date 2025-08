Gutierrez ed il retroscena su De Zerbi: vuole soffiarlo al Napoli

Occhio Napoli: su Gutierrez c'è anche il Marsiglia di Roberto De Zerbi. Questo è quanto svelato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa il punto sulla trattativa per il laterale spagnolo: "Il fatto, però, è che i tempi di reazione devono conciliare le esigenze di tutti: il Napoli ha le sue, è impegnato in legittime valutazioni conclusive di mercato dopo i sei acquisiti messi in fila, ma anche Gutierrez evidentemente ha voglia di capire in fretta cosa sarà del suo futuro.

Soprattutto perché, negli ultimi giorni, s'è palesato l'OM, con De Zerbi in persona: il tecnico nutre nei suoi confronti la medesima stima che evidentemente ha mosso anche Conte e Manna, ed è pronto ad accoglierlo a Marsiglia. La priorità del mancino spagnolo, comunque, è il Napoli: diciamo che per il momento non è un pericolo vero e proprio, il pallino è nelle mani del club di De Laurentiis, ma l'attesa cresce e l'affare ormai è arrivato allo snodo cruciale: ogni giorno può essere quello giusto per scrivere la parola fine in calce alla storia".