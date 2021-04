Hakimi fa paura: Gattuso ha un grande dubbio di formazione

Scelte fatte per Gattuso in vista della gara di domani contro l'Inter. Ci saranno Osimhen e Zielinski a guidare l'attacco e ci sarà un solo dubbio da sciogliere. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport. L'allenatore del Napoli non sa ancora se schierare Hysaj o Mario Rui dal lato di Hakimi, che è un cliente scomodo. Al momento sembra essere favorito l'albanese ma Gattuso avrà ancora un po' di tempo per pensarci.