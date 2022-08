"Hanno voluto a tutti i costi l'azzurro": l'elemento in comune a Raspadori, Simeone e Ndombele

"Ci teneva anche Ndombele a conoscere presto il proprio futuro e anche lui, il primo ieri ad arrivare alla clinica di Roma per le visite mediche"

"La felicità ha gli occhi di Raspadori che arriva a Villa Stuart o di Simeone che sorride in posa fiero per la prima foto indossando la maglia del Napoli". Sul Corriere dello Sport si sottolinea la grande volontà di vestire l'azzurro dei tre nuovi arrivati alla corte di Luciano Spalletti: "Hanno voluto l’azzurro e in silenzio, con pazienza, hanno atteso buone nuove mentre il mercato faceva il proprio corso, aspettando trattative lunghe, mai facili, concluse come avrebbero desiderato.

Ci teneva anche Ndombele a conoscere presto il proprio futuro e anche lui, il primo ieri ad arrivare alla clinica di Roma per le visite mediche, ha condiviso travolto da qualche tifoso l’entusiasmo generale di una piazza per colpi annunciati uno dopo l’altro nell’estate della rifondazione. Ma fa ancora caldo, la stagione è lunga, ci sarebbe un portiere da aspettare, Keylor Navas in cima, e comunque ci sarà sempre tempo per sorprese che non si vedono, sono dietro l’angolo, come al tramonto di ogni sessione di mercato".