Higuain croce e delizia: la Lazio non vince a Napoli da sei anni

Secondo i precedenti, il Napoli è favorito per la gara di questa sera contro la Lazio. Amarcord sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport, che scrive: "La Lazio non vince al Napoli da 2015, quella sera finì 2-4 per i biancocelesti. Un risultato che garantì loro la partecipazione ai preliminari di Champions League a discapito del Napoli che finì quinto in classifica e, quindi, in Europa League".