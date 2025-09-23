Hojlund bocciato dai quotidiani: "Buoni movimenti, ma troppo egoista"

Oggi alle 09:30Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Passo indietro di Rasmus Hojlund rispetto a Firenze. I quotidiani lo bocciano. Voti bassi. Pesa un errore a fine primo tempo.

Voto 5,5 per il Corriere dello Sport
"Pesa l’errore a fine primo tempo quando recupera palla su Marin ma poi spreca. Però difende palla, si muove bene, non molla".

Voto 5,5 per La Gazzetta dello Sport
"Voleva il gol alla prima al Maradona e ci prova in tutti i modi, anche a costo di risultare egoista. In ripartenza poteva servire McTominay...".

Voto 6 per Tuttonapoli
"Tanto movimento e una buona palla in cui non riesce ad angolare bene. I movimenti, però, sono quelli giusti".