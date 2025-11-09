Hojlund, la mancanza di KDB e il ritorno al gol: arriva un segnale da Castel Volturno

Il Napoli si prepara alla sfida di questo pomeriggio contro il Bologna e l'attenzione è puntata anche su Rasmus Hojlund. L'attaccante danese, reduce da un problema muscolare che lo ha tenuto ai box per tre gare, non è ancora riuscito a ritrovare la via del gol da quando è rientrato, dopo le quattro reti siglate nelle sei sfide precedenti l'infortunio. Hojlund sta risentendo particolarmente dell'assenza di Kevin De Bruyne, con cui aveva stabilito un'intesa formidabile in campo.

Ma come riporta il Corriere del Mezzogiorno arrivano segnali estremamente incoraggianti da Castel Volturno: le indiscrezioni rivelano che negli allenamenti il centravanti è apparso in "grande spolvero", si legge. Il tecnico Antonio Conte ha bisogno della sua prima punta al top della forma. Se il danese riuscirà a ritrovare la sua proverbiale verve e la condizione fisica pre-infortunio, rappresenterà senza dubbio un'arma micidiale per l'attacco azzurro e un fattore decisivo per le ambizioni del Napoli.