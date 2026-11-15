Torino, Abate tira un sospiro di sollievo: recuperato un titolare per il Napoli
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Buone notizie per il Torino in vista della trasferta contro il Napoli. Gli esami di Belghali hanno escluso problemi seri al ginocchio.
Il Torino recupera un possibile protagonista in vista della sfida di campionato contro il Napoli. Gli accertamenti effettuati su Rafik Belghali, rientrato in anticipo dal ritiro dell'Algeria, hanno escluso complicazioni al ginocchio destro. L'esterno aveva accusato dolore dopo un colpo ricevuto in nazionale, ma gli esami hanno evidenziato soltanto un trauma contusivo. La sua presenza contro gli azzurri, dunque, non sembra essere a rischio.
Torino, Belghali pronto a tornare in gruppo: le ultime sul recupero
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Belghali è rientrato a Torino venerdì e ha già iniziato le terapie previste dallo staff medico. Dopo un'ulteriore seduta personalizzata, da martedì potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo, mettendosi a disposizione per la trasferta di Napoli.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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