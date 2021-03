I 50 mln di motivi per rincorrere la Champions: con Mertens si può

"I record di Mertens portano in Champions League" scrive il Corriere dello Sport in edicola stamani. Spazio a Dries Mertens, l'uomo dei record azzurri. Il belga è già il miglior marcatore della storia del Napoli e il miglior marcatore nelle coppe e ora ha nel mirino i 100 gol in campionato con i partenopei per raggiungere la Champions League. E ci sono 50 milioni di motivi per farlo: tanto il valore dell'ingresso nella competizione più prestigiosa.

La zona Champions è distante tre punti e passa dalla gara di oggi con il Sassuolo e anche dai gol di Dries. La sua assenza si è fatta sentire: è come se il Napoli sia stato costretto a saltare su una gamba sola.