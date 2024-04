Cdm - ADL-Manfredi, è calato il gelo: il sindaco non va più al Maradona

E' calato il gelo tra De Laurentiis e Manfredi, rispettivamente presidente del Napoli e sindaco della città di Napoli

© foto di Pierpaolo Matrone

E' calato il gelo tra De Laurentiis e Manfredi, rispettivamente presidente del Napoli e sindaco della città di Napoli. Ecco quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola sul tema stadio a Bagnoli: "Ora in Municipio attendono gli sviluppi. Ma intanto cala il gelo. Manfredi, infatti, non va allo stadio da mesi per le distanze che ci sono col patron azzurro: da quando il sindaco disse di essere in attesa di un progetto «serio e sostenibile per il Maradona». Progetto che, a quanto pare, forse non arriverà mai”.