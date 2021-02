CdM - Brutte notizie per Mertens: si prolunga la riabilitazione in Belgio

Altra tegola: Dries Mertens resta in Belgio per altri dieci giorni per proseguire le cure riabilitative per il problema alla caviglia. Arrivano conferme sul prolungarsi dei tempi di recupero dell'attaccante, come sottolinea l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"Brutte notizie, invece, per Mertens che resterà ad Anversa per continuare la riabilitazione alla caviglia sinistra per almeno altri 7-10 giorni" si legge sul quotidiano in edicola. Mertens, dunque, salterà sicuramente le sfide con Atalanta, Juve e Granada in Europa League.