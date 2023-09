Cdm - Cajuste verso il ritorno in campo a Bologna: oggi esami decisivi

Domenica contro il Bologna, come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, dovrebbe tornare a disposizione Cajuste

Domenica contro il Bologna, come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, dovrebbe tornare a disposizione Cajuste, in tribuna a Braga per un leggero affaticamento muscolare. Oggi entrambi, lui e Rrahmani, faranno gli esami strumentali per avere un quadro completo dei rispettivi problemi fisici.