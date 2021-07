Cdm - Calendario agevole per il Napoli: le gare sulla carta più 'facili'

Il calendario per il Napoli procede in maniera abbastanza agevole. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. In sequenza, dopo Venezia, una doppia trasferta a Genova con la Sampdoria e poi ad Udine contro l’Udinese. Si torna in casa contro il Cagliari e un nuovo impegno lontano dal Maradona contro la Fiorentina. Poi, il Torino e un altro big match all’Olimpico contro la Roma di José Mourinho nel derby del Sole.