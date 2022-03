Cdm - Club, squadra e tifosi: ora nessuno gioca più a nascondino

Club, squadra e tifosi: nessuno gioca più a nascondino, scrive Monica Scozzafava sul Corriere del Mezzogiorno

© foto di www.imagephotoagency.it

Club, squadra e tifosi: nessuno gioca più a nascondino, scrive Monica Scozzafava sul Corriere del Mezzogiorno, sottolineando che "la scaramanzia ha lasciato il posto al realismo più spinto. Ed è questo il primo, vero, segnale di maturità della città rispetto all’eventualità che il Napoli possa concludere la stagione al primo posto. Lo scudetto, sì, parola che non è più bandita, obiettivo (non dichiarato ancora da società e staff) che la squadra persegue e che la tifoseria accompagna".

La suggestione con il passato è troppo forte: "Napoli e Milan si sfidano al Maradona e lo stadio sarà, come lo era il San Paolo negli anni Ottanta, all’altezza dell’importanza dell’evento. Le curve annunciano sciarpate, striscioni e cori. Per la prima volta nell’era Covid i tifosi organizzati vanno oltre la resistenza alle restrizioni imposte dalla pandemia e scendono in campo".