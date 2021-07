Cdm - Dalla comunicazione al risanamento: Spalletti è l’uomo giusto per quattro motivi

É l’uomo giusto per quattro motivi, scrive Monica Scozzafava sul Corriere del Mezzogiorno in merito a Luciano Spalletti. Di seguito alcuni stralci: "Il primo: Spalletti comunica, ed è una virtù che da queste parti non è scontata. Gli allenatori che hanno fatto meglio, in termini di risultati, sono stati sempre un po’ musoni (da Mazzarri a Sarri). 2) Spalletti insegna calcio e non è un gestore di campo. Il Napoli è una squadra che ha ancora necessità di essere guidata, di avere nozioni. Di conoscere il metodo. 3) Il risanamento: a Napoli si è passati da slogan tipo “il secondo posto non basta più” alla presa di coscienza che “bisogna far quadrare i conti e tagliare il monte ingaggi”. A Roma per la prima volta nel 2005 trovò una squadra in disarmo e un club che non aveva la forza di fare mercato. Con qualche svincolato la trasformò in un gioiellino, schierando Totti da (falso) nove. Il Napoli deve far cassa prima di poter acquistare, a Spalletti sta già bene quel che c’è. E non è spaventato dall’eventuale sacrificio di qualche big. 4) La squadra: la difesa con quattro uomini; le mezze punte ci sono e il centravanti fa al caso suo. In mezzo al campo ha giocato sia con uno che con due mediani. La rosa è completa, ma se vi fosse da sfoltire, lo ha già detto, è pronto ad adattarsi".