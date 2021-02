CdM - Futuro Gattuso, ADL riflette: forse non ha ancora trovato l'uomo giusto

Gattuso è in bilico ma De Laurentiis non ha ancora preso decisioni sul futuro dell'allenatore calabrese. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che il patron del Napoli riflette, medita, lo fa in silenzio. Forse per un motivo ben preciso: non ha ancora trovato l'uomo giusto a cui affidare le sorti del Napoli. Non esiste, al momento, un allenatore che possa subentrare a Gattuso. Ovviamente saranno fondamentali le prossime partite e Gattuso, per restare in panchina, dovrà evitare nuove brutte figure.