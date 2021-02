CdM - Gattuso non cerca più lo spettacolo: nell'emergenza va bene vincere anche da 'provinciale'

Ad inizio stagione Rino Gattuso ha cambiato registro, provando a costruire una squadra verticale e spettacolare, modellandola sul nuovo centravanti Victor Osimhen. Nell'emergenza totale che sta vivendo in questo periodo, però, non è possibile (o comunque appare molto complicato) proporre un calcio di ricerca. Per questo, stando a quanto scritto dal Corriere del Mezzogiorno, l'allenatore azzurro ha modificato il suo diktat:

"Gattuso non cerca più lo spettacolo, non può. E non può neanche fare affidamento su tutto il patrimonio tattico (palleggio e gioco dal basso) con il quale dall’inizio della stagione e fino a qualche settimana fa aveva provato a dare un’identità alla squadra. Adesso conta vincere e accumulare autostima. E se questo può avvenire attraverso un atteggiamento ‘provinciale’ (squadra che aspetta, difende e riparte) va bene lo stesso”.