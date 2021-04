CdM - Il Napoli ha commesso un peccato mortale contro la Juventus

"Il peccato mortale è stato aver ceduto alla cattiveria, più mentale che fisica, di una squadra che ha iniziato la partita con il sangue agli occhi". Questa l'analisi del Corriere del Mezzogiorno sul ko del Napoli a Torino contro la Juventus: "I quattro minuti di recupero sono sì stati un assalto all’arma bianca, ma una squadra con l’esperienza della Juve non si è persa d’animo e ha conquistato la sfida che vale il momentaneo posto in Champions. A conti fatti, il Napoli può recriminare di aver concesso troppo e di non aver saputo pungere negli ultimi venti metri".