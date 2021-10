CdM - Insigne ha sposato la causa, vuole dimostrare due cose

Fase di stallo per il rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne. Non c'è ancora accordo, l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno aggiunge: "Probabilmente le sorti della stagione (ed è questo un aspetto di cui si potrà tener conto soltanto più avanti) potrebbero prevedere un ritocco verso l’alto. Ma la sostanza della proposta non cambierebbe di molto. Fuori o dentro, che se non è un aut aut poco ci manca. Insigne ha sposato la causa presente del Napoli. Vuole dare tutto e anche di più in questa stagione per dimostrare due cose: se chiede un contratto più oneroso è perché lo merita, ma anche per rispondere allo scetticismo degli anni passati da parte dei suoi concittadini tifosi".