Cdm - Kim, non c'è ansia sull'infortunio: Napoli in contatto continuo con lo staff della Corea

La Corea del Sud di Kim va agli ottavi per il numero dei gol fatti ai danni proprio dell’Uruguay di Olivera che avrà una decina di giorni di riposo e tornerà a lavorare a disposizione di Spalletti. Min-Jae Kim ieri è rimasto in panchina, aveva chiesto il cambio al 91’ contro il Ghana, perchè - scrive il Corriere del Mezzogiorno - si porta dietro un fastidio al polpaccio destro, il Ct Paulo Bento proverà a recuperarlo per gli ottavi di finale dall’affaticamento muscolare che l’ha fermato contro il Portogallo ed il Napoli è costantemente in contatto sia col giocatore che con lo staff della Nazionale coreana per seguire tutti gli sviluppi della sua situazione.