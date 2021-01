CdM - Lobotka, il Napoli respinge il Torino: rifiutata la proposta granata

Nelle ultime ore anche il nome di Stan Lobotka è finito al centro del chiacchiericcio di mercato. Sul giocatore polacco sembra ci siano le mire del Torino che se - come riportato oggi da Il Corriere del Mezzogiorno - il Napoli non sarebbe disposto a cederlo: "Il Torino ha più volte chiesto Lobotka ma il Napoli ha rifiutato, non è disposto a cederlo in prestito".