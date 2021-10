CdM - Maledetto contratto: Insigne non regge la pressione

Il contratto, maledetto (o benedetto che sia) è la variabile. Si parla della questione del rinnovo di Lorenzo Insigne sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che indica l'aspetto emotivo come motivo delle difficoltà del capitano del Napoli: "Che lo firmi o meno, che si senta «importante» o meno per il club, che su di lui dovrebbe investire per altri cinque anni, gli toglie smalto, leggerezza. Ciò che offusca la testa del giocatore è l’attenzione. Dei media, dei tifosi.

Anche quella dei familiari. Attenzione che diventa soffocante nel momento in cui si decidono le sorti della parte centrale e ( probabilmente) più importante della sua carriera. Ci racconta che il rinnovo non è 'una questione facile', ed è proprio in quel momento che carica di attenzione la sua vicenda. Insiste che 'penso soltanto al campo', ed è un sentire sincero. Ma quando nella città dove vive e dove gioca tutti aspettano che la vicenda prenda una piega o l’altra, Insigne non regge la pressione".