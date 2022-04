CdM - Mertens è ancora incisivo: Spalletti valuta di schierarlo con Osimehn

Dries Mertens è ancora incisivo, Victor Osimhen invece risulta insostituibile per quanto è in forma.

Dries Mertens è ancora incisivo, Victor Osimhen invece risulta insostituibile per quanto è in forma. Per questo Luciano Spalletti starebbe valutando anche la soluzione di schierarli insieme nel big match contro la Roma. O almeno è questo quanto sostenuto dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Nel frullatore delle valutazioni di Spalletti c’è anche Dries Mertens che spesso si sta rivelando molto incisivo. Ha cambiato il Napoli nella gara interna contro l’Udinese, a Bergamo si è procurato il rigore che ha sbloccato la gara e contro la Fiorentina ha realizzato il gol del momentaneo pareggio. Sul piatto ci sono i pro e i contro di questa scelta che Spalletti ha definito un’opzione possibile. È anche una spinta popolare perché negli occhi dei tifosi c’è l’iniezione di personalità e adrenalina trasmessa da Dries alle spalle di Osimhen. Parlano anche i numeri: Dries e Victor insieme hanno giocato solo 173 minuti e il Napoli ha segnato sei gol, uno ogni 28 minuti".